Випуск новин за 10:00: Заборона в'їзду росіянам до України. Українські моряки в РФ

У випуску новин за 30 листопада станом на 10:00 – Україна забороняє в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від шістнадцяти до шістдесяти років. Така заборона матиме лише один-єдиний виняток – це гуманітарна місія приїжджих. Українських моряків вивезли з сімферопольського СІЗО. Стало відомо, що частину українських полонених росіяни намагаються перемістити в СІЗО в Лефортово.

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30 листопада відбудеться друге засідання тимчасової слідчої комісії у справі Катерини Гандзюк.

Тепер внутрішній і закордонний паспорти можна оформити онлайн, проте поки лише в Києві.

Центральна виборча комісія скасувала вибори в об'єднані територіальні громади через воєнний стан в Україні.