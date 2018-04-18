Випуск новин за 10:00: Загарбництво Росії. Усунення наслідків "Новичка"

У випуску новин за 18 квітня станом на 10:00 – окупаційна влада Криму передала частину острова Тузла у федеральну власність Росії. Територію у понад 6,5 тисяч квадратних метрів віддали під будівництво Керченського мосту. У Солсбері проводять хімічну очистку місць, де бували Срипалі у день отруєння. 9 локацій повністю очистять від залишків убивчого "Новичка".

Також у випуску: У російській школі сталася різанина. Водію автомобіля Mazda, який був одним із учасників страшної ДТП у Кривому Розі, оголосили підозру. Депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна допитають у справі держзради Віктора Януковича.