Випуск новин за 10:00: Закінчення карантину в Одесі. Доба на фронті

У випуску новин за 7 травня станом на 10:00 – в Одесі планують зняти карантинні обмеження, попри більше ніж пів тисячі хворих на коронавірус. Про це завив мер Одеси Геннадій Труханов. Українські армійці на Донбасі змусили ворога вгамуватись, щоправда, бойовики таки вдалися до 8-ми атак.

Також у випуску на 24 каналі: Місцеві вибори на окупованих територіях неможливі допоки там лунають постріли. Про це заявив заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент. Метро найбільшого мегаполіса США закрили вперше за 115 років. Таке рішення ухвалила влада Нью-Йорка, аби провести там масштабну дезінфекцію. За добу виявили ще понад 90 тисяч нових випадків. Тож кількість хворих від початку пандемії наближається до 4 мільйонів.