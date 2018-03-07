Випуск новин за 10:00: Закон про доведення до самогубства. Загиблі у Сирії
Випуск новин 10:46, 7 березня 91 Читать новость на русском
У випуску новин за 7 березня станом на 10:00 – набув чинності закон про кримінальну відповідальність за доведення до самогубства, за яким передбачено покарання до 3 років позбавлення волі. Унаслідок військових дій сирійських урядових сил за підтримки російських військових загинули понад 800 мирних жителів Східної Гути.
Також у випуску:
Білий дім готує додаткові санкції проти Росії.
На фронті загинув один військовослужбовець.
США розширили санкції проти КНДР.
Джерело: 24 Канал
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