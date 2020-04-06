Випуск новин за 10:00: Закриття Києво-Печерської лаври. COVID-19 в Бориса Джонсона

У випуску новин за 6 квітня станом на 10:00 – Києво-Печерська лавра оголосила про закриття. Відтепер до закінчення карантину богослужіння проводитимуть в закритому режимі. Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон потрапив до лікарні із COVID-19.

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В Україні стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". На час карантину для учнів 5 – 11 класів за чітким розкладом транслюватимуть уроки українські телеканали.

В Італії знизилась смертність від COVID-19. За минулу добу в країні померло 525 людей. Це – найменша кількість загиблих від 19 березня.

На Тернопільщині помер священник, у якого першого в області виявили коронавірус.