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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 10:00: Закриття Києво-Печерської лаври. COVID-19 в Бориса Джонсона

      Випуск новин -

      У випуску новин за 6 квітня станом на 10:00 – Києво-Печерська лавра оголосила про закриття. Відтепер до закінчення карантину богослужіння проводитимуть в закритому режимі. Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон потрапив до лікарні із COVID-19.

      Також у випуску:

      В Україні стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". На час карантину для учнів 5 – 11 класів за чітким розкладом транслюватимуть уроки українські телеканали.

      В Італії знизилась смертність від COVID-19. За минулу добу в країні померло 525 людей. Це – найменша кількість загиблих від 19 березня.

      На Тернопільщині помер священник, у якого першого в області виявили коронавірус.

      Теги: Борис Джонсон Коронавірус в Україні Випуск новин
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