Випуск новин за 10:00: Закриття Києво-Печерської лаври. COVID-19 в Бориса Джонсона
У випуску новин за 6 квітня станом на 10:00 – Києво-Печерська лавра оголосила про закриття. Відтепер до закінчення карантину богослужіння проводитимуть в закритому режимі. Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон потрапив до лікарні із COVID-19.
Також у випуску:
В Україні стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". На час карантину для учнів 5 – 11 класів за чітким розкладом транслюватимуть уроки українські телеканали.
В Італії знизилась смертність від COVID-19. За минулу добу в країні померло 525 людей. Це – найменша кількість загиблих від 19 березня.
На Тернопільщині помер священник, у якого першого в області виявили коронавірус.
Читайте також
Вибір редакції
-
У тигра зі зоопарку Нью-Йорка виявили коронавіруссьогодні , 08:38
-
У "Слузі народу" назвали дати позачергово засідання Радисьогодні , 09:04
-
Машина впала з домкрата: що тепер робитисьогодні , 08:55
-
Карантинні блокпости призвели до величезних заторівсьогодні , 09:59
-
9 тисяч громадян повернулись в Україну за минулу добусьогодні , 10:09
-
Як продають автомобілі в Німеччині під час карантину: відеосьогодні , 10:55