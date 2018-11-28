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      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 10:00: Запровадження воєнного стану. Одеські активісти блокують російські фури

      Випуск новин 142 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 листопада станом на 10:00 – від 28 листопада у 10 містах України починає діяти воєнний стан. Роз'яснити усі нюанси нововведення мають сьогодні, 28 листопада, у Міністерстві оборони. Одеські активісти вирішили зупиняти та блокувати вантажівки на російських номерах доти, доки не будуть звільнені всі захоплені українські моряки.

      Також у випуску:

      Половині полонених українських моряків "суд" обрав запобіжний захід.

      Дональд Трамп може скасувати зустріч з Володимиром Путіним через агресію РФ в Азовському морі.

      Проросійські бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військових.

      Теги: Воєнний стан в Україні Випуск новин Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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