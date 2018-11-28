Випуск новин за 10:00: Запровадження воєнного стану. Одеські активісти блокують російські фури

У випуску новин за 28 листопада станом на 10:00 – від 28 листопада у 10 містах України починає діяти воєнний стан. Роз'яснити усі нюанси нововведення мають сьогодні, 28 листопада, у Міністерстві оборони. Одеські активісти вирішили зупиняти та блокувати вантажівки на російських номерах доти, доки не будуть звільнені всі захоплені українські моряки.

Також у випуску: Половині полонених українських моряків "суд" обрав запобіжний захід. Дональд Трамп може скасувати зустріч з Володимиром Путіним через агресію РФ в Азовському морі. Проросійські бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військових.