Випуск новин за 10:00: Запровадження воєнного стану. Одеські активісти блокують російські фури
У випуску новин за 28 листопада станом на 10:00 – від 28 листопада у 10 містах України починає діяти воєнний стан. Роз'яснити усі нюанси нововведення мають сьогодні, 28 листопада, у Міністерстві оборони. Одеські активісти вирішили зупиняти та блокувати вантажівки на російських номерах доти, доки не будуть звільнені всі захоплені українські моряки.
Також у випуску:
Половині полонених українських моряків "суд" обрав запобіжний захід.
Дональд Трамп може скасувати зустріч з Володимиром Путіним через агресію РФ в Азовському морі.
Проросійські бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військових.
Джерело: 24 канал
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