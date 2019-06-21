Випуск новин за 10:00: Затори в Києві. Ситуація на фронті

У випуску новин за 21 червня станом на 10:00 – у Києві шалений затор на Академмістечку, люди йдуть пішки на роботу. Рух трасою заблоковано. Ворог сипле міни по позиціях наших армійців. Маємо трьох поранених солдатів та одного травмованого за ніч.

Також у випуску:

На Одещині місцеві намагались спалити дім де мешкає сім'я підозрюваного у вбивстві 11-ти річної Дарини Лук'яненко. Це вже не перша спроба самосуду, якій завадила поліція.

В столиці країни Тбілісі почалася масова антиросійська акція протесту. На центральній площі перед парламентом зібралися до 10 тисяч чоловік.