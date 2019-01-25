Випуск новин за 10:00: Затримання підозрюваних у нападі на журналістів. Кір у Львові
У випуску новин за 25 січня станом на 10:00 – 9 підозрюваних у нападі на журналістів у Києві затримали, як повідомили у Нацполіції. Потерпілі зі знімальної групи вже впізнали одного з нападників. Затриманих незабаром допитають. У Львові госпіталізували трьох немовлят, хворих на кір: діти заразилися ще при народженні.
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Джерело: 24 канал
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