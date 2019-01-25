Випуск новин за 10:00: Затримання підозрюваних у нападі на журналістів. Кір у Львові

У випуску новин за 25 січня станом на 10:00 – 9 підозрюваних у нападі на журналістів у Києві затримали, як повідомили у Нацполіції. Потерпілі зі знімальної групи вже впізнали одного з нападників. Затриманих незабаром допитають. У Львові госпіталізували трьох немовлят, хворих на кір: діти заразилися ще при народженні.

Також у випуску: Ворог 9 разів відривав вогонь по позиціях ЗСУ, провокуючи на вогневий контакт. Марокканець в аеропорту "Бориспіль" напав на прикордонника. Кількість загиблих у Венесуелі зросла до 26. У США готуються запровадити надзвичайний стан на кордоні з Мексикою. Рятувальники припинили пошукову операцію щодо літака зі зниклим футболістом Еміліано Салою.