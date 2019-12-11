Випуск новин за 10:00: Затримання українця в Польщі. Зустріч Лаврова з Трампом та Помпео
У випуску новин за 11 грудня станом на 10:00 – у Польщі заарештували українця, який хотів вчинити теракт. Підозрюваний, за даними прокуратури, начинив автівку вибухівкою і планував підірвати її біля торговельного центу у місті Пулави. Президент США Дональд Трамп та держсекретар Майк Помпео зустрілися з очільником російського МЗС Сєргєм Лавровим. Той прибув у Вашингтон з візитом.
Також у випуску:
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