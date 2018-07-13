Випуск новин за 10:00: Завершення восьмої сесії ВР. Затримання суден в Азовському морі

У випуску новин за 13 липня станом на 10:00 – 13 липня завершується восьма сесія Верховної Ради. Загалом, можна вважати, що депутати плідно попрацювали, адже вони встигли зробити чимало, але все ж не все. Два іноземних судна затримали російські прикордонники у Азовському морі цієї ночі. Одне під грецьким прапором прямувало до Бердянська, інше – німецько-турецьке – вийшло з порту у Маріуполі.

Також у випуску: Стан здоров'я українського політв'язня Володимира Балуха вкрай складний. Президент США Дональд Трамп отримав лист від лідера КНДР Кім Чен Ина. За минулу добу троє наших захисників отримали поранення, противник 24 рази відкривав вогонь по позиціях наших військових.