Випуск новин за 10:00: Заява Держдепу США. Прощання з українським поетом Драчем

Випуск новин за 10:00: Заява Держдепу США. Прощання з українським поетом ДрачемВипуск новин 23 Читать новость на русском
У випуску новин за 21 червня станом на 10:00 – у Держдепі США радять Києву скасувати скандальну поправку до закону про Антикорупційний суд. Івана Драча – поета, драматурга, дисидента і політичного діяча – 21 червня проведуть в останню путь, відспівування заплановане у Володимирському соборі.
Також у випуску:
Український омбудсмен Людмила Денісова добивається зустрічі з Олегом Сенцовим.
Верховна Рада розглядає закон про нацбезпеку.
Як живуть переселенці з Донбасу без державної підтримки.
Джерело: 24 канал
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