Випуск новин за 10:00: Зайцеву етапували в колонію. Роковини смерті Стуса

У випуску новин за 4 вересня станом на 10:00 – обвинувачену у смертельному ДТП у Харкові Олену Зайцеву етапували в колонію. Засуджена до 10 років ув'язнення, вона відбуватиме покарання у Покровському виправному центрі номер 79 у Дніпропетровській області. 34 роки тому помер Василь Стус. Історію поета українці побачать у стрічці "Заборонений".

Також у випуску: Британські депутати можуть відтермінувати Brexit. "Слуга народу" хоче зобов'язати українців реєструвати свої мобільні номери. "Доріан" і далі вирує на Багамах та у США, кількість жертв урагану зросла до семи осіб.

Джерело: 24 канал