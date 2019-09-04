Випуск новин за 10:00: Зайцеву етапували в колонію. Роковини смерті Стуса
У випуску новин за 4 вересня станом на 10:00 – обвинувачену у смертельному ДТП у Харкові Олену Зайцеву етапували в колонію. Засуджена до 10 років ув'язнення, вона відбуватиме покарання у Покровському виправному центрі номер 79 у Дніпропетровській області. 34 роки тому помер Василь Стус. Історію поета українці побачать у стрічці "Заборонений".
Також у випуску:
Британські депутати можуть відтермінувати Brexit.
"Слуга народу" хоче зобов'язати українців реєструвати свої мобільні номери.
"Доріан" і далі вирує на Багамах та у США, кількість жертв урагану зросла до семи осіб.
Джерело: 24 канал
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