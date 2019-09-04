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      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Випуск новин за 10:00: Зайцеву етапували в колонію. Роковини смерті Стуса

      Випуск новин 17

      У випуску новин за 4 вересня станом на 10:00 – обвинувачену у смертельному ДТП у Харкові Олену Зайцеву етапували в колонію. Засуджена до 10 років ув'язнення, вона відбуватиме покарання у Покровському виправному центрі номер 79 у Дніпропетровській області. 34 роки тому помер Василь Стус. Історію поета українці побачать у стрічці "Заборонений".

      Також у випуску:

      Британські депутати можуть відтермінувати Brexit.

      "Слуга народу" хоче зобов'язати українців реєструвати свої мобільні номери.

      "Доріан" і далі вирує на Багамах та у США, кількість жертв урагану зросла до семи осіб.

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      Теги: ДТП у Харкові Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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