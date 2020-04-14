Випуск новин за 10:00: Збільшення одужавших від COVID-19 в Україні. Потужні торнадо в США

У випуску новин за 14 квітня станом на 10:00 – в Україні збільшилась кількість видужалих від коронавірусу. За останню добу недуги позбулися ще 22 людини, і зараз їх налічують вже 119. Понад 40 торнадо пронеслися Сполученими Штатами напередодні. Стихія забрала щонайменше 32 життя.

Також у випуску: Верховна Рада підвищила штрафи за підпал трави. Через пожежі в Чорнобильській зоні сотні тварин залишились без домівок. Російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. В Іспанії поліція посадила гелікоптер, щоб спіймати порушника карантину.