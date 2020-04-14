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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Випуск новин за 10:00: Збільшення одужавших від COVID-19 в Україні. Потужні торнадо в США

      Випуск новин -

      У випуску новин за 14 квітня станом на 10:00 – в Україні збільшилась кількість видужалих від коронавірусу. За останню добу недуги позбулися ще 22 людини, і зараз їх налічують вже 119. Понад 40 торнадо пронеслися Сполученими Штатами напередодні. Стихія забрала щонайменше 32 життя.

      Також у випуску:

      Верховна Рада підвищила штрафи за підпал трави.

      Через пожежі в Чорнобильській зоні сотні тварин залишились без домівок.

      Російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню.

      В Іспанії поліція посадила гелікоптер, щоб спіймати порушника карантину.

      Теги: Новини США Новини України Випуск новин
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