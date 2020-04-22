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      Випуск новин за 10:00: Жертви стрілянини у Канаді. Перша смерть від COVID-19 на Миколаївщині

      Випуск новин -

      У випуску новин за 22 квітня станом на 10:00 – кількість жертв найкривавішої стрілянини в історії Канади зросла до 22. Про це повідомили у королівській поліції Канади. Серед вбитих – 17 річний юнак. Першу смерть від коронавірусу зафіксували на Миколаївщині. Померла 81-річна жінка з села Воронівка. До лікарні її госпіталізували 9 квітня.

      Також у випуску:

      Рекордну кількість метадону вартістю 2 мільйони доларів правоохоронці вилучили у Києві. Про це повідомили у пресслужбі столичної прокуратури.

      Міністри закордонних справ країн Європейського союзу сьогодні обговорюватимуть Україну та Східне партнерство в умовах пандемії коронавірусу.

      На Буковині коронавірусу скосив цілу родину. Від недуги померли двоє братів з різницею в один день. А згодом померла в лікарні і їхня бабуся.

      Теги: Новини Миколаєва Канада Випуск новин
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