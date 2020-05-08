Випуск новин за 10:00: Значення імені сина Маска. Туристичний Львів

У випуску новин за 8 травня станом на 10:00 – американський мільярдер та глава Tesla і SpaceX I Ілон Маск пояснив, як правильно вимовляти ім'я свого сина і що воно означає. Одне з найбільш відвідуваних міст України на час карантину також взяло паузу. У Львові, найбільше втрат через спалах COVID-19 зазнає туристична галузь.

Також у випуску на 24 каналі: В Одесі приземлився літак з пораненими військовослужбовцями із зони бойових дій. COVID-19 виявили у працівника Дніпропетровської ОДА. Про це повідомив очільник області Олександр Бондаренко. На Буковині вже понад 2 тисячі людей хворі на COVID-19.