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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

      Випуск новин за 10:00: Значення імені сина Маска. Туристичний Львів

      Випуск новин -

      У випуску новин за 8 травня станом на 10:00 – американський мільярдер та глава Tesla і SpaceX I Ілон Маск пояснив, як правильно вимовляти ім'я свого сина і що воно означає. Одне з найбільш відвідуваних міст України на час карантину також взяло паузу. У Львові, найбільше втрат через спалах COVID-19 зазнає туристична галузь.

      Також у випуску на 24 каналі:

      В Одесі приземлився літак з пораненими військовослужбовцями із зони бойових дій.

      COVID-19 виявили у працівника Дніпропетровської ОДА. Про це повідомив очільник області Олександр Бондаренко.

      На Буковині вже понад 2 тисячі людей хворі на COVID-19.

       

      Автор: Кароліна Король
      Теги: Новини Львова Випуск новин
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