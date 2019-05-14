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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      Випуск новин за 10:00: Знешкодження бойовика. Хто з нардепів виступає проти мовного закону

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуск новин за 14 травня станом на 10:00 – у перестрілці бойовика, який вдерся на позиції українського війська, поранили. Але він, щоб не отримувати допомоги від бійців ЗСУ, підірвав себе гранатою. За мовний закон голосували аж 278 обранців, і серед них – жодного партійця "Опозиційного блоку". Тепер вони внесли чотири подання на його скасування.

      Також у випуску:

      Почесний патріарх ПЦУ Філарет скликає архієреїв на "братське спілкування" у Володимирський собор.

      Угорські винищувачі перехопили російський військово-транспортний літак АН-26.

      Україну на Каннському кінофестивалі представлятимуть одразу дві стрічки: фільм "Додому" Нарімана Алієва та "Анна" від Декеля Беренсона.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин мовне питання Законодавство Опозиційний блок Війна на Донбасі Жертви
      Джерело: 24 канал
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