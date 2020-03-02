Випуск новин за 10:00: Зникнення рибалок на Дніпрі. Суд проти лідерів секти у Південній Кореї

У випуску новин за 2 березня станом на 10:00 – на Київщині протягом третьої доби шукають двох рибалок, які зникли на Дніпрі. Телефоном вони повідомили рідним, що двигун їхнього моторного човна вийшов з ладу. У Південній Кореї судитимуть лідерів релігійної групи, яка стала осередком розповсюдження коронавірусу.

Також у випуску: Олексій Гончарук зустрівся з Андрієм Єрмаком у київському ресторані. В окупованому Севастополі шукають жінку з підозрою на коронавірус, яка втекла з лікарні. На Філліппінах озброєний чоловік взяв у заручники 30 людей. На ринку праці з'явилася нова професія – менеджер будинку.