Випуск новин за 10:00: Зникнення рибалок на Дніпрі. Суд проти лідерів секти у Південній Кореї
У випуску новин за 2 березня станом на 10:00 – на Київщині протягом третьої доби шукають двох рибалок, які зникли на Дніпрі. Телефоном вони повідомили рідним, що двигун їхнього моторного човна вийшов з ладу. У Південній Кореї судитимуть лідерів релігійної групи, яка стала осередком розповсюдження коронавірусу.
Також у випуску:
Олексій Гончарук зустрівся з Андрієм Єрмаком у київському ресторані.
В окупованому Севастополі шукають жінку з підозрою на коронавірус, яка втекла з лікарні.
На Філліппінах озброєний чоловік взяв у заручники 30 людей.
На ринку праці з'явилася нова професія – менеджер будинку.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі