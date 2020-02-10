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      ОСКАР 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Випуск новин за 10:00: Зниження ціни на газ. Зростання кількості загиблих від коронавірусу

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 лютого станом на 10:00 – у "Нафтогазі" прогнозують істотне падіння ціни на газ для споживачів влітку 2020 року. Про це в інтерв'ю одному з українських видань заявив голова правління "компанії Андрій Коболєв. Також у "Нафтогазі" не відкидають можливості купувати газ у Росії. Лише за добу в китайській провінції Хубей, звідки і почалася епідемія, загинуло ще 97 людей.

      Також у випуску:

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      Теги: Випуск новин Газ Тарифи на газ Нафтогаз Андрій Коболєв
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