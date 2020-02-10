Випуск новин за 10:00: Зниження ціни на газ. Зростання кількості загиблих від коронавірусу

У випуску новин за 10 лютого станом на 10:00 – у "Нафтогазі" прогнозують істотне падіння ціни на газ для споживачів влітку 2020 року. Про це в інтерв'ю одному з українських видань заявив голова правління "компанії Андрій Коболєв. Також у "Нафтогазі" не відкидають можливості купувати газ у Росії. Лише за добу в китайській провінції Хубей, звідки і почалася епідемія, загинуло ще 97 людей.

Також у випуску: Печерський суд Києва обирає запобіжний захід волонтерці Марусі Звіробій. У Севастополі окупаційна влада хоче замість табору відпочинку для дітей побудувати військовий заклад. У Лос-Анджелесі відбулася 92 церемонія вручення кінопремії Оскар. Білл Гейтс купив екологічну яхту за 645 мільйонів доларів.