Випуск новин за 10:00: Зниження ціни на газ. Зростання кількості загиблих від коронавірусу
У випуску новин за 10 лютого станом на 10:00 – у "Нафтогазі" прогнозують істотне падіння ціни на газ для споживачів влітку 2020 року. Про це в інтерв'ю одному з українських видань заявив голова правління "компанії Андрій Коболєв. Також у "Нафтогазі" не відкидають можливості купувати газ у Росії. Лише за добу в китайській провінції Хубей, звідки і почалася епідемія, загинуло ще 97 людей.
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