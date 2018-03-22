Випуск новин за 10:00: Зняття недоторканості з Надії Савченко. Вибухівка в Києві
У випуску новин за 22 березня станом на 10:00 – регламентний комітет вирішує чи знімати недоторканість з депутата Надії Савченко. У Києві біля метро затримали чоловіка із тротиловою шашкою.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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