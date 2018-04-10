Випуск новин за 10:00: Зустріч Петра Порошенка з Ангелою Меркель. Засідання Ради Безпеки ООН
У випуску новин за 10 квітня станом на 10:00 – Президент України, у вівторок, 10 квітня, зустрінеться з канцлером Німеччини, лідери обох країн обговорять деталі можливого введення миротворчої місії ООН на Донбас. Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання через хімічну атаку, яку в суботу, 7 квітня, провели урядові війська на сирійське мусто Дума.
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Джерело: 24 Канал
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