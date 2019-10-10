Випуск новин за 10:00: Зустріч Зеленського з журналістами. Вартість Шулявського мосту

У випуску новин за 10 жовтня станом на 10:00 – у Києві на Kyiv Food Market триває пресмарафон з Президентом України Володимиром Зеленським. Журналісти ставитимуть запитання главі держави групами по 7 – 10 осіб. Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що вартість будівництва Шулявського мосту зросла до одного мільярда гривень.

Також у випуску: Сайт, який був новинним журналом Європейського парламенту насправді виявився російською пропагандою. У Львові в рамках бойової підготовки 80 окрема десантно-штурмова бригада відпрацювала навички стрибків з парашутами. Президент Зеленський поговорив телефоном з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. У США 9-річна дитина опинилась на лаві підсудних: слідство вважає, що він навмисно влаштував пожежу, в якій загинули шестеро осіб.