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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Випуск новин за 10:00: Зустріч Зеленського з журналістами. Вартість Шулявського мосту

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 жовтня станом на 10:00 – у Києві на Kyiv Food Market триває пресмарафон з Президентом України Володимиром Зеленським. Журналісти ставитимуть запитання главі держави групами по 7 – 10 осіб. Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що вартість будівництва Шулявського мосту зросла до одного мільярда гривень.

      Також у випуску: 

      Сайт, який був новинним журналом Європейського парламенту насправді виявився російською пропагандою.

      У Львові в рамках бойової підготовки 80 окрема десантно-штурмова бригада відпрацювала навички стрибків з парашутами.

      Президент Зеленський поговорив телефоном з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. 

      У США 9-річна дитина опинилась на лаві підсудних: слідство вважає, що він навмисно влаштував пожежу, в якій загинули шестеро осіб.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Випуск новин Журналісти Шулявський міст Новини Києва
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