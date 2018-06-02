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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 11:00: Акції на підтримку Сенцова. Парк корупції у Києві

Випуск новин 12 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 червня станом на 11:00 – другий день поспіль в Україні та за кордоном тривають акції за звільнення бранця Кремля Олега Сенцова. Тепер ви на власні очі можете побачити, куди українські корупціонери ховають свої гроші – у Києві відкрили Парк корупції.

Також у випуску:

Проросійські бойовики на Сході України відкривають вогонь на ураження по мирних жителях селища Південне.

Самміт за участі Дональда Трампа та Кім Чен Ина, запланований на 12 червня у Сінгапурі, таки відбудеться. 

Теги: Випуск новин Олег Сенцов Новини Києва Корупція
Джерело: 24 канал
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