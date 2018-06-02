Випуск новин за 11:00: Акції на підтримку Сенцова. Парк корупції у Києві

У випуску новин за 2 червня станом на 11:00 – другий день поспіль в Україні та за кордоном тривають акції за звільнення бранця Кремля Олега Сенцова. Тепер ви на власні очі можете побачити, куди українські корупціонери ховають свої гроші – у Києві відкрили Парк корупції.

Також у випуску: Проросійські бойовики на Сході України відкривають вогонь на ураження по мирних жителях селища Південне. Самміт за участі Дональда Трампа та Кім Чен Ина, запланований на 12 червня у Сінгапурі, таки відбудеться.