Випуск новин за 11:00: Акції на підтримку Сенцова. Парк корупції у Києві
У випуску новин за 2 червня станом на 11:00 – другий день поспіль в Україні та за кордоном тривають акції за звільнення бранця Кремля Олега Сенцова. Тепер ви на власні очі можете побачити, куди українські корупціонери ховають свої гроші – у Києві відкрили Парк корупції.
Також у випуску:
Проросійські бойовики на Сході України відкривають вогонь на ураження по мирних жителях селища Південне.
Самміт за участі Дональда Трампа та Кім Чен Ина, запланований на 12 червня у Сінгапурі, таки відбудеться.
Джерело: 24 канал
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