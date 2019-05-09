Випуск новин за 11:00: "Безсмертний полк" в Києві. Штраф за булінг
У випуску новин за 9 травня станом на 11:00 – ветерани традиційно прийшли до парку слави на марш з портретами. Однак цьогоріч акцію проводять під іншою назвою не "Безсмертний полк", а "Ніхто не забутий, ніщо не забуте". З початку січня в Україні почав діяти закон про булінг, і вже є батьки, покарані за ним. Більшість має заплатити саме штраф у розмірі 850 гривень.
Також у випуску:
Ніхто з іноземних лідерів не приїхав на парад до Москви.
Україна відзначає День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Джерело: 24 канал
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