Випуск новин за 11:00: Бійка в піцерії Києва. Вбивство мільярдера в Канаді

У випуску новин за 16 грудня станом на 11:00 – уночі проти 16 грудня в центрі Києва біля однієї із піцерій на Хрещатику стався кривавий конфлікт – працівники закладу з кулаками накинулися на своїх клієнтів. Засновника фармацевтичної компанії Apotex Баррі Шермана, який є мільярдером Канади, знайшли мертвим, поруч з ним виявили тіло дружини.

Також у випуску: Клімкін заявив, що російська окупаційна влада захопила 2 ядерних сховища в анексованому Криму.



Жоден український військовий не загинув і не був поранений за минулу добу на сході України.



Президент США Дональд Трамп знову розкритикикував лотерею Green Card.



Український плавець Михайло Романчук став чемпіоном Європи з плавання на короткій воді.

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