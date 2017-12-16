Випуск новин за 11:00: Бійка в піцерії Києва. Вбивство мільярдера в Канаді
Випуск новин 12:02, сьогодні 125 Читать новость на русском
У випуску новин за 16 грудня станом на 11:00 – уночі проти 16 грудня в центрі Києва біля однієї із піцерій на Хрещатику стався кривавий конфлікт – працівники закладу з кулаками накинулися на своїх клієнтів. Засновника фармацевтичної компанії Apotex Баррі Шермана, який є мільярдером Канади, знайшли мертвим, поруч з ним виявили тіло дружини.
Також у випуску:
Клімкін заявив, що російська окупаційна влада захопила 2 ядерних сховища в анексованому Криму.
Жоден український військовий не загинув і не був поранений за минулу добу на сході України.
Президент США Дональд Трамп знову розкритикикував лотерею Green Card.
Український плавець Михайло Романчук став чемпіоном Європи з плавання на короткій воді.
Джерело: 24 Канал
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