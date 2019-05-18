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      Випуск новин за 11:00: День пам'яті жертв геноциду кримських татар. Реакція РФ на мовний закон

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 травня станом на 11:00 – сьогодні в Україні та низці держав світу відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Росія планує скликати засідання Ради безпеки ООН у зв'язку із ухваленням ВРУ закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

      Також у випуску:

      Внаслідок страшної аварії в Дніпрі загинула ціла родина.

      Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що йде у відставку.
       
      Минулої доби на Донбасі поранили трьох військових.
      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Кримські татари Випуск новин Жертви мовне питання Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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