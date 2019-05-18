Випуск новин за 11:00: День пам'яті жертв геноциду кримських татар. Реакція РФ на мовний закон

У випуску новин за 18 травня станом на 11:00 – сьогодні в Україні та низці держав світу відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Росія планує скликати засідання Ради безпеки ООН у зв'язку із ухваленням ВРУ закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Також у випуску: Внаслідок страшної аварії в Дніпрі загинула ціла родина. Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що йде у відставку. Минулої доби на Донбасі поранили трьох військових.

Джерело: 24 канал