Випуск новин за 11:00: День пам'яті жертв геноциду кримських татар. Реакція РФ на мовний закон
У випуску новин за 18 травня станом на 11:00 – сьогодні в Україні та низці держав світу відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Росія планує скликати засідання Ради безпеки ООН у зв'язку із ухваленням ВРУ закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Також у випуску:
Внаслідок страшної аварії в Дніпрі загинула ціла родина.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що йде у відставку.
Минулої доби на Донбасі поранили трьох військових.
Джерело: 24 канал
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