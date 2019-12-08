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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
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      24 Канал Програми Випуск новин
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Випуск новин за 11:00: День жалоби в Одесі. Україна та МВФ домовилися про нову програму

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 грудня станом на 11:00 – в Україні оголошено День жалоби за загиблими в пожежі Одеського економічного коледжу. Відповідний указ президента опублікували на сайті Офісу глави держави. Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про нову програму на чотири мільярди доларів.

      Також у випуску:

      Глава німецького МЗС Гайко Маас заявив, що Росія мала б нарешті посприяти припиненню конфлікту на Донбасі.

      В російському Сочі після перемови, які тривали понад 5 годин президенти Росії та Білорусі так і не підписали угоду про інтеграцію.

      На Житомирщині прощаються з водієм розвідвзводу, десантником 95 аеромобільної бригади Ігорем Волинцем, на псевдо "Єнот".

      Пожежа в коледжі Одеси: під завалами знайшли ще 2 тіла – кількість жертв зросла до 10
      сьогодні
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      Теги: Новини політики Випуск новин МВФ
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