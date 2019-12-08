Випуск новин за 11:00: День жалоби в Одесі. Україна та МВФ домовилися про нову програму
У випуску новин за 8 грудня станом на 11:00 – в Україні оголошено День жалоби за загиблими в пожежі Одеського економічного коледжу. Відповідний указ президента опублікували на сайті Офісу глави держави. Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про нову програму на чотири мільярди доларів.
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