Випуск новин за 11:00: День жалоби в Одесі. Україна та МВФ домовилися про нову програму

У випуску новин за 8 грудня станом на 11:00 – в Україні оголошено День жалоби за загиблими в пожежі Одеського економічного коледжу. Відповідний указ президента опублікували на сайті Офісу глави держави. Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про нову програму на чотири мільярди доларів.

Також у випуску:

Глава німецького МЗС Гайко Маас заявив, що Росія мала б нарешті посприяти припиненню конфлікту на Донбасі.

В російському Сочі після перемови, які тривали понад 5 годин президенти Росії та Білорусі так і не підписали угоду про інтеграцію.

На Житомирщині прощаються з водієм розвідвзводу, десантником 95 аеромобільної бригади Ігорем Волинцем, на псевдо "Єнот".