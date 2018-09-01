Випуск новин за 11:00: День знань в Україні. Відключення аналогового телебачення
У випуску новин за 1 вересня станом на 11:00 – більшість шкіл та вишів вирішили влаштувати День знань саме 1 вересня. Адже Міносвіти віддало право самим навчальним закладам вирішувати, коли вони проводитимуть урочистості. Попри заборону суду відключати аналогове телебачення, в Україні його таки почали вимикати. Таке розпорядження передавальні центри отримали вночі від адміністрації президента.
Також у випуску:
Донецькі терористи визначилися з новим ватажком, ним став Дмитро Трапєзніков.
Упродовж минулої доби терористи 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
Джерело: 24 канал
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