Випуск новин за 11:00: День знань в Україні. Відключення аналогового телебачення

У випуску новин за 1 вересня станом на 11:00 – більшість шкіл та вишів вирішили влаштувати День знань саме 1 вересня. Адже Міносвіти віддало право самим навчальним закладам вирішувати, коли вони проводитимуть урочистості. Попри заборону суду відключати аналогове телебачення, в Україні його таки почали вимикати. Таке розпорядження передавальні центри отримали вночі від адміністрації президента.

Також у випуску: Донецькі терористи визначилися з новим ватажком, ним став Дмитро Трапєзніков. Упродовж минулої доби терористи 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.