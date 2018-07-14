Випуск новин за 11:00: Доба на фронті. Подорожчання проїзду в Києві

У випуску новин за 14 липня станом на 11:00 – на Сході України російські війська 24 рази обстрілювали позиції українських військових, двоє поранених. Від сьогодні проїзд у Києві коштує 8 гривень.

Також у випуску: Людмила Денісова просить Кремль повідомити про стан здоров'я українських політв'язнів. Щонайменше 133 людини загинули у результаті вибух двох смертників на передвиборчому мітингу в Пакистані. У Японії зросла кількість жертв масштабної повені.