Випуск новин за 11:00: Доба на фронті. Подорожчання проїзду в Києві
У випуску новин за 14 липня станом на 11:00 – на Сході України російські війська 24 рази обстрілювали позиції українських військових, двоє поранених. Від сьогодні проїзд у Києві коштує 8 гривень.
Також у випуску:
Людмила Денісова просить Кремль повідомити про стан здоров'я українських політв'язнів.
Щонайменше 133 людини загинули у результаті вибух двох смертників на передвиборчому мітингу в Пакистані.
У Японії зросла кількість жертв масштабної повені.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
У Києві зросла ціна у пасажирському транспорті: скільки тепер доведеться платитисьогодні, 13:18
-
Резонансна ДТП на Закарпатті: п'яний чиновник збив двох жінок, одна – загинула на місці (18+)сьогодні, 12:48
-
Масове отруєння у McDonald’s: у тисячах закладів мережі вилучають популярний продуктсьогодні, 11:21
Коментарі