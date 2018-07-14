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Випуск новин за 11:00: Доба на фронті. Подорожчання проїзду в Києві

Випуск новин 33 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 липня станом на 11:00 – на Сході України російські війська 24 рази обстрілювали позиції українських військових, двоє поранених. Від сьогодні проїзд у Києві коштує 8 гривень.

Також у випуску:

Людмила Денісова просить Кремль повідомити про стан здоров'я українських політв'язнів.

Щонайменше 133 людини загинули у результаті вибух двох смертників на передвиборчому мітингу в Пакистані.

У Японії зросла кількість жертв масштабної повені.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Новини Києва
Джерело: 24 канал
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