Випуск новин за 11:00: Доказ присутності РФ на Донбасі. В Україну йде негода
У випуску новин за 4 травня станом на 11:00 – місія ОБСЄ зафіксувала у терористів на Луганщині новітню станцію наземної розвідки "Кредо-М1". Так, Росія використовує Донбас як полігон для випробування новітньої зброї. Надзвичайники оголосили штормове попередження – шквальні вітри. Штормову погоду із грозами і зливами очікують майже по всій території країни. Крім того, можливий град.
Також у випуску:
Безсмертний полк таки пройде Києвом 9-го травня.
У Флориді "Боїнг" сів у річку через потужний шторм, усі пасажири живі.
Російські найманці на Донбасі за минулу добу відкривали вогонь 21 раз.
Джерело: 24 канал
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