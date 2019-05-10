Випуск новин за 11:00: Допит Ситника в ГПУ. Українські моряки в полоні

У випуску новин за 10 травня станом на 11:00 – голову Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника як свідка викликала на допит Генеральна прокуратура України. Міжнародний трибунал з морського права почав розглядати позов України про незаконне утримання Росією українських моряків.

Також у випуску: Сьогодні рівно п'ять років як Російська Федерація незаконно заарештувала українського режисера Олега Сенцова. Бойовики минулої доби 14 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами калібрів. Лідер праворадикальної угорської партії Томаш Шнайдер відвідав Закарпаття та заявив про необхідність автономії для регіону.

Джерело: 24 канал