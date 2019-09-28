Випуск новин за 11:00: ДТП у Києві. Справа Стерненка

У випуску новин за 28 вересня – у Києві водій авто не впорався з керуванням та влетів у перехожих, а потім протаранив Opel, Toyota та Fiat. За словами очевидців, водій – неповнолітній та був під дією алкоголю. Минулого року Сергій Стерненко смертельно поранив чоловіка, який кинувся на нього з ножем. Поки справу не активно розслідують, активіст став об'єктом атаки оточення Медведчука.

Також у випуску: Підозрюваний покусав поліцейського за те, що він перешкодив крадіжці авто. Спеціальний представник США в Україні Курт Волкер іде у відставку. В Умані вивіски на івриті, а ціни в доларах, а все через те, що туди з'їжджаються хасиди на юдейський Новий рік.

Джерело: 24 канал