Випуск новин за 11:00: ДТП у Києві. Справа Стерненка
У випуску новин за 28 вересня – у Києві водій авто не впорався з керуванням та влетів у перехожих, а потім протаранив Opel, Toyota та Fiat. За словами очевидців, водій – неповнолітній та був під дією алкоголю. Минулого року Сергій Стерненко смертельно поранив чоловіка, який кинувся на нього з ножем. Поки справу не активно розслідують, активіст став об'єктом атаки оточення Медведчука.
Також у випуску:
Підозрюваний покусав поліцейського за те, що він перешкодив крадіжці авто.
Спеціальний представник США в Україні Курт Волкер іде у відставку.
В Умані вивіски на івриті, а ціни в доларах, а все через те, що туди з'їжджаються хасиди на юдейський Новий рік.
Джерело: 24 канал
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