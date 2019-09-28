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      Випуск новин за 11:00: ДТП у Києві. Справа Стерненка

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 вересня – у Києві водій авто не впорався з керуванням та влетів у перехожих, а потім протаранив Opel, Toyota та Fiat. За словами очевидців, водій – неповнолітній та був під дією алкоголю. Минулого року Сергій Стерненко смертельно поранив чоловіка, який кинувся на нього з ножем. Поки справу не активно розслідують, активіст став об'єктом атаки оточення Медведчука.

      Також у випуску:

      Підозрюваний покусав поліцейського за те, що він перешкодив крадіжці авто.

      Спеціальний представник США в Україні Курт Волкер іде у відставку.

      В Умані вивіски на івриті, а ціни в доларах, а все через те, що туди з'їжджаються хасиди на юдейський Новий рік.

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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Новини Києва Сергій Стерненко Активісти Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
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