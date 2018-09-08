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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 11:00: ДТП з туристами у Туреччині. Мотивація патрульної поліції

Випуск новин 21 Читать новость на русском

У випуску новин за 8 вересня станом на 11:00 – щонайменше шестеро людей загинуло у Туреччині внаслідок ДТП з туристичним автобусом, проводяться рятувальні роботи. Рівень зарплати і медичного забезпечення патрульних в Україні не мотивує поліцейських працювати.

Також у випуску:

Минулої доби ворог 32 рази відкривав вогонь по українських позиціях уздовж усієї лінії фронту, один український військовий загинув, двоє зазнали поранень.

Віталія Пушкіна, 1999 року народження, який відбував покарання у Лук'янівському СІЗО за навмисне вбивство, розшукують уже другу добу – його відсутність помітили тільки у четвер, 6 вересня, увечері.

Катаклізми у Японію тривають, країною пролетів найпотужніший за 25 років тайфун.

 

 

Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Поліція
Джерело: 24 канал
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