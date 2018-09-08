Випуск новин за 11:00: ДТП з туристами у Туреччині. Мотивація патрульної поліції
У випуску новин за 8 вересня станом на 11:00 – щонайменше шестеро людей загинуло у Туреччині внаслідок ДТП з туристичним автобусом, проводяться рятувальні роботи. Рівень зарплати і медичного забезпечення патрульних в Україні не мотивує поліцейських працювати.
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Джерело: 24 канал
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