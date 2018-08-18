Випуск новин за 11:00: ДТП з українськими туристами у Польщі. Зустріч Путіна і Меркель
У випуску новин за 18 серпня станом на 11:00 – чергова смертельна ДТП з автобусом, трагедія сталась з українським туристами у Польщі, троє людей загинули, ще понад півсотні поранені. Про українського режисера Олега Сенцова говоритимуть у Німеччині, Володимир Путін прямує до Берліна на зустріч з Ангелою Меркель.
Також у випуску:
Двоє армійців отримали поранення, а бойовики продовжують гатити по околицях мирних міст.
Годинна злива паралізувала кілька вулиць Львова.
На Тернопільщині нашестя вовків, хижаки атакують села.
Джерело: 24 канал
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