Випуск новин за 11:00: ДТП з українськими туристами у Польщі. Зустріч Путіна і Меркель

У випуску новин за 18 серпня станом на 11:00 – чергова смертельна ДТП з автобусом, трагедія сталась з українським туристами у Польщі, троє людей загинули, ще понад півсотні поранені. Про українського режисера Олега Сенцова говоритимуть у Німеччині, Володимир Путін прямує до Берліна на зустріч з Ангелою Меркель.

Також у випуску: Двоє армійців отримали поранення, а бойовики продовжують гатити по околицях мирних міст. Годинна злива паралізувала кілька вулиць Львова. На Тернопільщині нашестя вовків, хижаки атакують села.