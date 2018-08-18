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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Випуск новин за 11:00: ДТП з українськими туристами у Польщі. Зустріч Путіна і Меркель

Випуск новин 12 Читать новость на русском

У випуску новин за 18 серпня станом на 11:00 – чергова смертельна ДТП з автобусом, трагедія сталась з українським туристами у Польщі, троє людей загинули, ще понад півсотні поранені. Про українського режисера Олега Сенцова говоритимуть у Німеччині, Володимир Путін прямує до Берліна на зустріч з Ангелою Меркель.

Також у випуску: 

Двоє армійців отримали поранення, а бойовики продовжують гатити по околицях мирних міст.

Годинна злива паралізувала кілька вулиць Львова.

На Тернопільщині нашестя вовків, хижаки атакують села.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 канал
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