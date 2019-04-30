Випуск новин за 11:00: ДТП з українцями у Росії. Результати від ЦВК
У випуску новин за 30 квітня станом на 11:00 – у Росії автобус з українцями потрапив у масштабну аварію. Постраждало щонайменше 15 людей. Сьогодні центральна виборча комісія має офіційно оголосити результати президентських виборів. Тиждень у ЦВК обробляли протоколи із мокрими печатками і вирішували спірні питання.
Також у випуску:
На Рівненській АЕС сталася пожежа.
Обшуки у кримських татар.
Збільшення кількості обстрілів на передовій.
Джерело: 24 канал
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