Випуск новин за 11:00: Форум у Франції. Поради енергоефективності
У випуску новин за 11 листопада станом на 11:00 – лідери країн зібралися у Франції відзначити сторіччя завершення Першої світової війни і обговорити те, як не допустити початку Третьої. Чимало людей вже вирішили проблему ефективного опалення і платять лише за спожиті кіловати, ще й можуть регулювати температуру. Як не змерзнути і не переплачувати – з'ясували наші кореспонденти.
Також у випуску:
У Туреччині на військовій базі вибухнули боєприпаси,є постраждалі.
На Донбасі за добу двоє українських захисників загинуло, окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Псевдовибори на окупованих територіях заплановані на завтра, проте результати уже відомі – їх давно намалювали у Кремлі.
Джерело: 24 канал
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