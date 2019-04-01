Випуск новин за 11:00: Голосування за кордоном. Дебати між Порошенком та Зеленським
У випуску новин за 1 квітня станом на 11:00 – на закордонних округах лідером першого туру президентських перегонів став Петро Порошенко, за нього віддали голоси 38% виборців, другим став Володимир Зеленський – у нього трохи більше, ніж 26% голосів. Зеленський зазначив, що готовий до дебатів з чинним президентом, хоча досі уникав навіть прямих ефірів на каналах.
Також у випуску:
Як стежили за виборами у штабі Порошенка.
Як голосували військові на передовій.
Договір про дружбу України з Росією припинив дію.
Джерело: 24 канал
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