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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 11:00: Хворі священники на Буковині. Перша смерть від COVID-19 на Хмельниччині

      Випуск новин -

      У випуску новин за 11 квітня станом на 11:00 – коронавірусом на Буковині інфікувалися 5 священників. Перший заражений контактував із сотнею вірян, а також з чотирма колегами. Першу смерть відCOVID-19 зафіксували на Хмельниччині. Там померла працівниця місцевої лікарні.

      Також у випуску:

      Масштабна смертельна аварія зі швидкою трапилася у Харкові. Троє людей загинули, ще четверо – у лікарні з травмами різних ступенів тяжкості.

      На Донбасі російські найманці 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових, в результаті один боєць – поранений.

      Пожежа в Чорнобильській зоні коштуватиме державі десятки мільйонів гривень. Таке заявили в Держагенстві з управління зоною відчуження.

      Теги: Коронавірус COVID-19 Випуск новин
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