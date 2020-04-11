Випуск новин за 11:00: Хворі священники на Буковині. Перша смерть від COVID-19 на Хмельниччині
У випуску новин за 11 квітня станом на 11:00 – коронавірусом на Буковині інфікувалися 5 священників. Перший заражений контактував із сотнею вірян, а також з чотирма колегами. Першу смерть відCOVID-19 зафіксували на Хмельниччині. Там померла працівниця місцевої лікарні.
Також у випуску:
Масштабна смертельна аварія зі швидкою трапилася у Харкові. Троє людей загинули, ще четверо – у лікарні з травмами різних ступенів тяжкості.
На Донбасі російські найманці 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових, в результаті один боєць – поранений.
Пожежа в Чорнобильській зоні коштуватиме державі десятки мільйонів гривень. Таке заявили в Держагенстві з управління зоною відчуження.
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