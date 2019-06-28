Випуск новин за 11:00: Конфлікт Зеленського і Клімкіна. Зустріч Путіна і Трампа на G20

У випуску новин за 28 червня станом на 11:00 – недипломатичний скандал розгорівся між Зеленським та Клімкіним через українських моряків. Президент навіть скликав екстрений брифінг на Банковій через непорозуміння з Клімкіним. В Японській Осаці відбулась зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна у рамках саміту G20. Там вони обговорили питання війни в Україні, загострення в Ірані та Сирії.

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Замість заморських курортів українці все частіше відпочивають на Батьківщині. Якщо ще кілька років тому їхали до Чорного та Азовського морів, нині відкривають для себе західну Україну.

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У літаку бразильського президента Жаїра Болсонару виявили 39 кілограмів кокаїну. Президент прямував на саміт G20 у японське місто Осака. А наркокур'єром виявився 38-річний сержант Мануель Сільву Родрігес, який супроводжував високопосадовця.