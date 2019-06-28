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      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 11:00: Конфлікт Зеленського і Клімкіна. Зустріч Путіна і Трампа на G20

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 червня станом на 11:00 – недипломатичний скандал розгорівся між Зеленським та Клімкіним через українських моряків. Президент навіть скликав екстрений брифінг на Банковій через непорозуміння з Клімкіним. В Японській Осаці відбулась зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна у рамках саміту G20. Там вони обговорили питання війни в Україні, загострення в Ірані та Сирії.

      Також у випуску:

      В іспанській Каталонії спалахнула масштабна лісова пожежа. Вогнеборці й досі не можуть приборкати вогонь. Залучили сотні пожежних бригад. Втім, всі спроби загасити полум'я поки що невдалі.

      Замість заморських курортів українці все частіше відпочивають на Батьківщині. Якщо ще кілька років тому їхали до Чорного та Азовського морів, нині відкривають для себе західну Україну.

      Відтепер на міжнародному сайті Airbnb можна взяти в оренду замок, віллу або навіть острів. Наразі на вибір пропонується понад дві тисячі варіантів елітних апартаментів.

      У літаку бразильського президента Жаїра Болсонару виявили 39 кілограмів кокаїну. Президент прямував на саміт G20 у японське місто Осака. А наркокур'єром виявився 38-річний сержант Мануель Сільву Родрігес, який супроводжував високопосадовця.

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин G20 Дональд Трамп Володимир Путін Павло Клімкін
      Джерело: 24 канал
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