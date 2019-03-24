Випуск новин за 11:00: Корабель НАТО в Одесі. Акція на підтримку Гриба у Києві

У випуску новин за 24 березня станом 11:00 – тральщик НАТО зайшов до порту Одеси. Його екіпаж у складі майже півсотні осіб з п'ятьма офіцерами на борту має провести в Чорному морі спільні з Україною навчання. У Києві під посольство Російської Федерації люди вийшли на акцію підтримки Павла Гриба та інших політв'язнів України в Росії.

Також у випуску: Під селищем Новомихайлівка від кулі ворожого снайпера загинув медик 24 бригади імені короля Данила Володимир Маркевич. Жителі Маріуполя рятують маленьку дівчинку, яка потребує пересадки печінки. Близько мільйона британців вийшли на вулиці Лондона з вимогою нового референдуму щодо Brexit. У Норвегії евакуюють людей з круїзного лайнера, що зазнав аварії під час шторму.