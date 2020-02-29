Випуск новин за 11:00: Коронавірус у Мексиці. Метеорит у небі над Хорватією

У випуску новин за 29 лютого станом на 11:00 – перші випадки зараження виявили у Мексиці. Спершу інфікування підтвердили у столиці країни – Мехіко. Заражений чоловік нещодавно повернувся з Італії. У небі над Хорватією місцевим жителям вдалось побачити рідкісне астромічне явище – падіння метеорита.

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Верховна Рада хоче оновити Кабмін через економічну кризу. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі одного з телеканалів.

В Радбезі ООН обговорили ризики повномасштабної війни на півночі Сирії.

А Гончарук знову хоче звільнитися. Про це повідомляє видання "Новоє Врємя" з посиланням на власні джерела.