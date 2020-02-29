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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 11:00: Коронавірус у Мексиці. Метеорит у небі над Хорватією

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 лютого станом на 11:00 – перші випадки зараження виявили у Мексиці. Спершу інфікування підтвердили у столиці країни – Мехіко. Заражений чоловік нещодавно повернувся з Італії. У небі над Хорватією місцевим жителям вдалось побачити рідкісне астромічне явище – падіння метеорита.

      Також у випуску:

      Верховна Рада хоче оновити Кабмін через економічну кризу. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі одного з телеканалів.

      В Радбезі ООН обговорили ризики повномасштабної війни на півночі Сирії.

      А Гончарук знову хоче звільнитися. Про це повідомляє видання "Новоє Врємя" з посиланням на власні джерела.

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Теги: Хорватія Мексика Випуск новин
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