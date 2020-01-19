Випуск новин за 11:00: Літак з загиблими в катастрофі МАУ прибув. Загострення на Донбасі

У випуску новин за 19 січня станом на 11:00 – тіла 11 українців, які загинули у страшній авіакатастрофі літака МАУ в Ірані, повернули до Києва. Серед них – 9 членів екіпажу та 2 пасажирів. Український літак збили ракетами іранські військові, загинули усі 176 людей, що були на борту. Ворог не припиняє обстрілювати наші позиції. За минулу добу один військовий загинув, 10 армійців поранені.

Також у випуску: Чорні скриньки збитого над Іраном літака МАУ передадуть Україні до кінця січня. Про це заявили у відділі розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану. Вночі поліцейські затримали нетверезого ексочільника ДАІ Києва Олександра Єршова. Він кермував у нетверезому стані.