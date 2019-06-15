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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Випуск новин за 11:00: Масове звільнення журналістів з ZIKу. Нові призначення Зеленського

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 червня станом на 11:00 – відомі українські журналісти та ведучі заявили, що звільняються з телеканалу ZIK. А все через те, що напередодні стало відомо, що медійник змінив власника, його придбав Тарас Козак, що наближений до кума Путіна Віктора Медведчука. Володимир Зеленський вирішив, що Національною гвардією керуватиме генерал-лейтенант Микола Балан.

      Також у випуску:

      Нацполіція спільно з прокуратурою Житомирщині розслідують інцидент, який стався напередодні просто у залі Бердичівської міськради. Там чоловік на знак протесту підпалив себе.

      За минулу добу на передовій зафіксували 24 обстріли у бік позицій наших армійців. Один військовий в результаті нападів ворога поранений.

      blog_ava
      Головні новини 14 червня: газ стане ще дешевшим та нові призначення Зеленського
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Призначення Зеленського Володимир Зеленський Журналісти Нацгвардія
      Джерело: 24 канал
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