Випуск новин за 11:00: Масове звільнення журналістів з ZIKу. Нові призначення Зеленського
У випуску новин за 15 червня станом на 11:00 – відомі українські журналісти та ведучі заявили, що звільняються з телеканалу ZIK. А все через те, що напередодні стало відомо, що медійник змінив власника, його придбав Тарас Козак, що наближений до кума Путіна Віктора Медведчука. Володимир Зеленський вирішив, що Національною гвардією керуватиме генерал-лейтенант Микола Балан.
Також у випуску:
Нацполіція спільно з прокуратурою Житомирщині розслідують інцидент, який стався напередодні просто у залі Бердичівської міськради. Там чоловік на знак протесту підпалив себе.
За минулу добу на передовій зафіксували 24 обстріли у бік позицій наших армійців. Один військовий в результаті нападів ворога поранений.
Джерело: 24 канал
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