Випуск новин за 11:00: Масштабна ДТП у Польщі. Займання у шахті на Запоріжжі
Випуск новин 11:54, 9 березня 244 Читать новость на русском
У випуску новин за 9 березня станом на 11:00 – у Польщі сталася масштабна ДТП з українцями. Мікроавтобус, який перевозив заробітчан, зіткнувся з вантажівкою на дорогою до Перемишля. Шістьох шахтарів госпіталізували в результаті надзвичайної події на Запоріжжі. Тут сталося займання у шахті Запорізького залізо-рудного комбінату, що у селі Мала Білозерка.
Також у випуску:
Вашингтон готовий провести переговори із Пхеньяном вже до травня цього року.
Біля пам'ятника Тарасу Шевченка у центрі Києва зібрались прихильники екс-губернатора Одещини Михайла Саакашвілі.
У столиці України у ці хвилини почалася урочиста церемонія нагородження Шевченківською премією.
Джерело: 24 Канал
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