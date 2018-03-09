Випуск новин за 11:00: Масштабна ДТП у Польщі. Займання у шахті на Запоріжжі

У випуску новин за 9 березня станом на 11:00 – у Польщі сталася масштабна ДТП з українцями. Мікроавтобус, який перевозив заробітчан, зіткнувся з вантажівкою на дорогою до Перемишля. Шістьох шахтарів госпіталізували в результаті надзвичайної події на Запоріжжі. Тут сталося займання у шахті Запорізького залізо-рудного комбінату, що у селі Мала Білозерка.

Також у випуску: Вашингтон готовий провести переговори із Пхеньяном вже до травня цього року. Біля пам'ятника Тарасу Шевченка у центрі Києва зібрались прихильники екс-губернатора Одещини Михайла Саакашвілі. У столиці України у ці хвилини почалася урочиста церемонія нагородження Шевченківською премією.