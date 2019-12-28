Випуск новин за 11:00: Масштабна ДТП в Техасі. Зростання кількості жертв тайфуну на Філіппінах
У випуску новин за 28 грудня станом на 11:00 – масштабна і видовищна аварія в Техасі. Всі залишилися живі, але двоє людей травмувалися. й пошкоджено вісім автівок. Кількість жертв тайфуну Фанфон на Філіппінах зросла до 28. Ще 12 людей вважають зниклими безвісти.
Також у випуску:
Росія сплатила Україні майже три мільярди доларів штрафу за газ.
В Одесі з-під варти звільнили 11 осіб, яких теж готують для завтрашнього обміну з бойовиками.
Держдепартамент США озвучив крайні терміни для компаній, що беруть участь у зведенні російського газогону.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі