Випуск новин за 11:00: Масштабна ДТП в Техасі. Зростання кількості жертв тайфуну на Філіппінах

У випуску новин за 28 грудня станом на 11:00 – масштабна і видовищна аварія в Техасі. Всі залишилися живі, але двоє людей травмувалися. й пошкоджено вісім автівок. Кількість жертв тайфуну Фанфон на Філіппінах зросла до 28. Ще 12 людей вважають зниклими безвісти.

Також у випуску: Росія сплатила Україні майже три мільярди доларів штрафу за газ. В Одесі з-під варти звільнили 11 осіб, яких теж готують для завтрашнього обміну з бойовиками. Держдепартамент США озвучив крайні терміни для компаній, що беруть участь у зведенні російського газогону.