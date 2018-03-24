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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Випуск новин за 11:00: Масштабні заворушення в Барселоні. Електронні петиції в Україні

Випуск новин 60 Читать новость на русском

У випуску новин за 24 березня станом на 11:00 – у Барселоні в результаті заворушень на мітингу після рішення Верховного суду Іспанії постраждали 27 осіб. За три роки українці створили понад 50 тисяч електронних петицій, проте реалізували всього десятки.

Також у випуску:

В Одесі рятують раритетний музичний інструмент.

Надія Савченко буде під посиленим наглядом лікарів, якщо таки голодуватиме.

20 європейських країн готуються видворити російських дипломатів геть.

У Франції помер поліцейський, який обміняв себе на заручників під час теракту у місті Треб.

Теги: Випуск новин Законодавство Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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