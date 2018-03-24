Випуск новин за 11:00: Масштабні заворушення в Барселоні. Електронні петиції в Україні
У випуску новин за 24 березня станом на 11:00 – у Барселоні в результаті заворушень на мітингу після рішення Верховного суду Іспанії постраждали 27 осіб. За три роки українці створили понад 50 тисяч електронних петицій, проте реалізували всього десятки.
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Джерело: 24 Канал
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