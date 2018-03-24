Випуск новин за 11:00: Масштабні заворушення в Барселоні. Електронні петиції в Україні

У випуску новин за 24 березня станом на 11:00 – у Барселоні в результаті заворушень на мітингу після рішення Верховного суду Іспанії постраждали 27 осіб. За три роки українці створили понад 50 тисяч електронних петицій, проте реалізували всього десятки.

Також у випуску: В Одесі рятують раритетний музичний інструмент. Надія Савченко буде під посиленим наглядом лікарів, якщо таки голодуватиме. 20 європейських країн готуються видворити російських дипломатів геть. У Франції помер поліцейський, який обміняв себе на заручників під час теракту у місті Треб.