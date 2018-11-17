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      Випуск новин за 11:00: Мітинг під будинком Авакова. Річниця Революції гідності

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 листопада станом на 11:00 – на Київщині активісти влаштують мітинг під будинком міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони вимагатимуть розпочати ефективне розслідування справ вбивства Катерини Гандзюк та інших активістів. Київ починає готуватися до відзначення річниці Революції гідності, активісти та небайдужі вже розпочали толоку на алеї Героїв Небесної Сотні.

      Також у випуску:

      Проросійські бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

      У Львові з нагоди дня студента всіх левів міста одягли у мантії.

      ФСБ намагалися вплинути на візову систему Великобританії.

      У Швейцарських Альпах молоді екологи провели акцію, у якій закликають берегти природу.

      Теги: Небесна Сотня Випуск новин Арсен Аваков протести
      Джерело: 24 канал
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