Випуск новин за 11:00: Міжпарламентська асамблея. Розплата за пташиний могильник
У випуску новин за 9 червня станом на 11:00 – у Києві на найвищому рівні обговорюватимуть питання безпеки із Грузією та Молдовою. Феміда обрала запобіжний захід власникам відомого аргохолдингу, а саме два місяці арешту або майже 200 мільйонів застави.
Також у випуску:
На фронті поранено шестеро українських захисників.
Країни ЄС проти повернення Росії до G7.
Джерело: 24 канал
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