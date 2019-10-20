Випуск новин за 11:00: МВФ їде до Києва. У Києві згоріло авто

У випуску новин за 20 жовтня станом на 11:00 – За кілька тижнів до Києва прибуде місія МВФ, щоб вивчити новий бюджет України. Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов. У середмісті Києва легковик в'їхав у припарковану автівку та спалахнув. Коли на місце приїхали вогнеборці, машина майже вщент згоріла.

Також у випуску: У Києві тимчасово обмежили рух транспорту на проспекті Перемоги у зв’язку з будівництвом Шулявського шляхопроводу. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Росії Володимиром Путіним майбутній саміт "нормандської четвірки" та транзит газу через територію України. Минулої доби окупанти 15 разів відкрили вогонь. Під щільний мінометний вогонь ворога потрапили захисники Золотого, де планується розведення військ.