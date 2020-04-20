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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 11:00: На COVID-19 захворіла 6-місячна дитина. Пожежі в Чорнобилі

      Випуск новин -

      У випуску новин за 20 квітня станом на 11:00 – в Житомирської області на коронавірус захворіла 6-місячна дитина. Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці очільник області Віталій Бунечко. Вогнеборці продовжують гасити пожежі в Чорнобільській зоні. Намагаються локалізувати чотири вогнища тління пеньків, залишків деревини та одного торфовища. Про це провідомляють в ДСНС.

      Також у випуску:

      У Канаді сталася найкривавіша стрілянина за всю історію країни. У провінції Нова Шотландія озброєний 51-річний чоловік застрелив щонайменше 16 людей.

      У Карпатах найближчими днями очікується значна ймовірність сходження снігових лавин.

      Їй 107 років і вона поборола коронавірус. В Туреччині повідомили про одужання однієї з найстарших жінок у світі, які одужали від COVID-19.

      Теги: Пожежа в Чорнобильській зоні Коронавірус в Україні Випуск новин
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