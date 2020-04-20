Випуск новин за 11:00: На COVID-19 захворіла 6-місячна дитина. Пожежі в Чорнобилі
У випуску новин за 20 квітня станом на 11:00 – в Житомирської області на коронавірус захворіла 6-місячна дитина. Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці очільник області Віталій Бунечко. Вогнеборці продовжують гасити пожежі в Чорнобільській зоні. Намагаються локалізувати чотири вогнища тління пеньків, залишків деревини та одного торфовища. Про це провідомляють в ДСНС.
Також у випуску:
У Канаді сталася найкривавіша стрілянина за всю історію країни. У провінції Нова Шотландія озброєний 51-річний чоловік застрелив щонайменше 16 людей.
У Карпатах найближчими днями очікується значна ймовірність сходження снігових лавин.
Їй 107 років і вона поборола коронавірус. В Туреччині повідомили про одужання однієї з найстарших жінок у світі, які одужали від COVID-19.
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