Випуск новин за 11:00: Наляканий кінь у Львові. Протести у Гонконзі

У випуску новин за 3 листопада станом на 11:00 – у центрі Львова біля Оперного театру на проспекті Свободи коні перелякалися вибуху петарди та винесли прогулянкову туристичну карету на пішохідну частину. У Гонконзі відновились масові антиурядові протести. Розігнати їх поліція намагалась сльозогінним газом та кийками.

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До 20 тисяч людей вийшли 3 листопада у Глазго на демонстрацію за незалежність Шотландії від Великої Британії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що із задоволенням би прийняв у Білому домі свого українського колегу Володимира Зеленського.

Попри розведення сил, що триває у Золотому на Луганщині, бойовики продовжують обстрілювати наші позиції вздовж майже всієї лінії фронту. Напередодні здійснили 15 вогневих атак.